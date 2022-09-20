***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:53
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısında
Sönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Şirketimizin % 6,505 oranında iştiraki bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf San. A.Ş.' de sahibi olduğumuz 4.813.704,14.- TL nominal değerli paylarından, BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 306.000-TL nominal değerli kısmının BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 35,8961.-TL fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde
Cemil Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %6,091 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064259
BIST
15:583.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 39,91
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:5818,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
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18,3293
En Düşük
18,2793
15:5818,2761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,3400
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,4350
En Düşük
18,2400
15:58981,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,65
|Açılış
|: 981,49
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|Önceki Kapanış
|: 984,14
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988,10
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:56
|HDFGS
|2,75
|77.708.644
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.974.263
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|202.073.046
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.703.006
|% 9,76
|
|AYEN
|25,92
|165.865.031
|% 8,91
|
|TURSG
|6,57
|233.442.920
|% -10,00
|
|TSKB
|3,97
|15.419.841
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.127.688
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.447.839
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|GARAN
|19,83
|3.645.109.771
|% 1,12
|
|THYAO
|70,85
|3.638.684.861
|% 3,05
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.970.983.060
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|YKBNK
|7,12
|2.695.054.767
|% 5,64
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3039
|18,3230
|% 0,16
|
|Euro
|18,2687
|18,2848
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8518
|20,9564
|% 0,15
|
|Frank
|18,8539
|18,9675
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8556
|4,8800
|% 0,27
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.663
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,23
|
Seans Raporu
15:56
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