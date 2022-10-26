***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento AŞ 'nin 26.10.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ToplantısındaŞirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 693.114.400.-TL'na artırılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine dair gündemin kabul edildiği bilgisi alınmıştır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074346BIST