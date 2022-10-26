***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 16:38
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ 'nin 26.10.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 693.114.400.-TL'na artırılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine dair gündemin kabul edildiği bilgisi alınmıştır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074346
BIST
17:573.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,01
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:5718,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:5718,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1663
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7303
En Düşük
18,4735
17:57997,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,25
|Açılış
|: 997,04
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:55
|CANTE
|140,80
|94.846.983
|% 10,00
|
|PENTA
|70,40
|246.987.661
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.722.566
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|102.906.542
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|60.666.778
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|YEOTK
|53,30
|82.844.215
|% -6,74
|
|GESAN
|161,60
|205.203.591
|% -5,77
|
|OZRDN
|15,73
|34.226.909
|% -5,35
|
|THYAO
|99,20
|5.221.391.975
|% -1,29
|
|AKBNK
|15,82
|3.347.393.816
|% 1,93
|
|ASELS
|32,90
|3.033.883.188
|% 3,13
|
|SISE
|33,94
|2.668.298.011
|% 0,35
|
|TUPRS
|367,60
|2.529.817.384
|% -1,84
|
|EKGYO
|4,55
|1.831.177.595
|% 0,44
|
|TSKB
|3,09
|1.092.333.860
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,09
|722.872.822
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,82
|3.347.393.816
|% 1,93
|
|ODAS
|7,95
|1.588.902.193
|% 3,11
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,6083
|% 0,03
|
|Euro
|18,7083
|18,7217
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,5293
|21,6373
|% 1,18
|
|Frank
|18,7656
|18,8787
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,01
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|14,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.696
|6.770
|12,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|6,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|2,03
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516