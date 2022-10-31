***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 693.114.400 TL'na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketimizin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 103.967.160 TL'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075300BIST