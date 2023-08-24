***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 16:29
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez ve Cemil Sönmez tarafından , faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 43.200.000 TL tutarında sermaye avansı verilmiştir. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.
Ali Cem Sönmez 14.400.000,00.TL
Osman Sönmez 14.400.000,00.-TL
Cemil Sönmez 14.400.000,00.-TL
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189307
BIST