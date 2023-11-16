***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortakları ve yönetim kurulu üyeleri , Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez ve Cemil Sönmez tarafından , faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 5.604.854,22 TL tutarında sermaye avansı verilmiştir. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.Ali Cem Sönmez 1.673.072,57.-TLOsman Sönmez 2.318.179,93.-TLCemil Sönmez 1.613.601,72.-TLPay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218455BIST