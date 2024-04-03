***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinaların modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi kapsamında 2022 yılında başlattığımız yatırım sürecindeki alınması planlanan makinaların son etabının da alımı , montajı ve finansmanı tamamlanmış olup , tamamıyla üretime başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266444BIST