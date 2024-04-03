***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 16:42
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı başlattığı, binalarımızın bir kısmının çatı tadilat inşaatı kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır.Aynı paralelde başlatılmış olan yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma sürecimiz de tamamlanmış olup , paneller yerleştirilmiş ve kabul başvurusu yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266445
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|PATEK
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|665.562.144
|% 10,00
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
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|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
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|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
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|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
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|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
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|QNBFL
|150,50
|11.338.771
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|PEKGY
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|972.565.122
|% -9,99
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|POLHO
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|355.512.512
|% -9,98
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|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
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|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
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|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
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|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
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|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
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|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|31,9268
|31,9373
|% -0,34
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|Euro
|34,6056
|34,6401
|% 0,26
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|Sterlin
|40,2951
|40,4970
|% -0,65
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|Frank
|35,2588
|35,4355
|% -0,71
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|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|26,92
|26,96
|% 0,66
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|Platin
|931,79
|934,03
|% 0,66
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|Paladyum
|1.008,70
|1.014,39
|% 0,66
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|Brent Pet.
|89,50
|89,50
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.292,51
|% 0,66
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