***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı başlattığı, binalarımızın bir kısmının çatı tadilat inşaatı kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır.Aynı paralelde başlatılmış olan yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma sürecimiz de tamamlanmış olup , paneller yerleştirilmiş ve kabul başvurusu yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266445BIST