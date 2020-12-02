***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortak Sayın Celal SÖNMEZ 'in 19/11/2020 -01/12/2020 tarihleri arasında SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,00 - 16,30 TL fiyat aralığından 28.151 TL toplam nominal tutarlı satış işleminin tarafından gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır.Bu işlemle birlikte SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01.12.2020 tarihi itibariyle %25,094 sınırına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Sözkonusu Pay satışlarının , 17 Eylül 2020 tarihinde BİST A.Ş. nin duyurduğu yeni Pay Piyasası Yapılanması kapsamında Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. paylarının halka açıklık oranının % 5' e yükseltilmesi amacına dönük olarak yapıldığı ve sürecin devam edeceği belirtilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)19/11/2020 0 1.562 1.562 20.085.944,56 20.084.382,56 % 25,129 % 25,129 % 25,127 % 25,12720/11/2020 0 1.000 1.000 20.084.382,56 20.083.382,56 % 25,127 % 25,127 % 25,126 % 25,12623/11/2020 0 2.000 2.000 20.083.382,56 20.081.382,56 % 25,126 % 25,126 % 25,123 % 25,12324/11/2020 0 3.000 3.000 20.081.382,56 20.078.382,56 % 25,123 % 25,123 % 25,12 % 25,1201/12/2020 0 20.589 20.589 20.078.382,56 20.057.793,56 % 25,12 % 25,12 % 25,094 % 25,094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890914BIST