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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02.12.2020 10:12



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

               
               Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortak  Sayın Celal SÖNMEZ 'in  19/11/2020 -01/12/2020 tarihleri arasında SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,00 - 16,30 TL fiyat aralığından  28.151 TL toplam nominal tutarlı satış işleminin  tarafından gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır.
                Bu işlemle birlikte SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01.12.2020 tarihi itibariyle %25,094  sınırına  düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.    
                   Sözkonusu Pay satışlarının , 17 Eylül 2020 tarihinde BİST A.Ş. nin duyurduğu yeni  Pay Piyasası Yapılanması kapsamında Sönmez Pamuklu  Sanayii A.Ş. paylarının halka açıklık oranının % 5' e yükseltilmesi amacına dönük olarak yapıldığı ve sürecin devam edeceği  belirtilmiştir.
 
          Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/11/2020 0 1.562 1.562 20.085.944,56 20.084.382,56 % 25,129 % 25,129 % 25,127 % 25,127
20/11/2020 0 1.000 1.000 20.084.382,56 20.083.382,56 % 25,127 % 25,127 % 25,126 % 25,126
23/11/2020 0 2.000 2.000 20.083.382,56 20.081.382,56 % 25,126 % 25,126 % 25,123 % 25,123
24/11/2020 0 3.000 3.000 20.081.382,56 20.078.382,56 % 25,123 % 25,123 % 25,12 % 25,12
01/12/2020 0 20.589 20.589 20.078.382,56 20.057.793,56 % 25,12 % 25,12 % 25,094 % 25,094




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890914


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UZERB 39,22 204.650 % 9,98  
CASA 95,45 293.795 % 9,97  
SAFKR 18,44 7.860.032 % 9,96  
UFUK 14,80 229.666 % 9,96  
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Riyal 2,0817 2,0921 % 0,01  
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Altın Ons 1.825 1.825 10,66  
Altın Gr. 459 459 2,44  
Cumhuriyet 3.049 3.095 12,00  
Tam 3.034 3.110 11,13  
Yarım 1.466 1.504 5,39  
Çeyrek 735 752 2,69  
Gümüş.Ons 24,11 24,15 0,12  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,02  
B. Petrol 47,62 47,62 0,20  
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