***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 18:08
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 79.931.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 79.931.250,00-.TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929282
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