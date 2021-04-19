***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArttırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 79.931.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 79.931.250,00-.TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929282BIST