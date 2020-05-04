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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.05.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirak
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 450.000.000,00 67.500.000,00 TRY 15,00 İştirak
Sontrade Dış Ticaret A.Ş. Çimento ve Klinker Alım Satım İhr.İth. işlemleri 9.000.000,00 1.350.000,00 TRY 15,00 İştirak
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 56.065.000,00 4.163.660,53 TRY 7,43 Ortak-İştirak
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 23.901.231,07 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842258


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7316 8,7754 % 0,01  
Frank 7,2716 7,3154 % 0,14  
Riyal 1,8701 1,8795 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 5,00  
Altın Gr. 386 386 2,89  
Cumhuriyet 2.473 2.531 17,80  
Tam 2.550 2.593 18,30  
Yarım 1.237 1.268 9,00  
Çeyrek 620 634 4,40  
Gümüş.Ons 14,81 14,84 -0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,65 26,65 0,21  
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