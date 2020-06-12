***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCELAL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 30.12.1981 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 25.13 - Bağımsız Üye Değil - -ŞERİF SÖZBİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 13.06.2017 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - -ALTAY ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHALUK KAYMAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.12.2019 İcrada Görevli Değil yoktur. Kamil Koç Otobüsleri Aş. Yöneticisi Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıOSMAN SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.71 - Bağımsız Üye Değil -ALİ CEM SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.21 - Bağımsız Üye Değil -CEMİL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.06.2020 İcrada Görevli Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.17 - Bağımsız Üye Değil -Ö. MÜJDAT TÜZÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850983BIST