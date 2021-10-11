***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 14:43
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirak
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 460.850.000,00 69.127.500,00 TRY 15,00 İştirak
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 56.065.000,00 3.647.031,53 TRY 6,505 Ortak-İştirak
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 23.901.231,07 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969434
BIST
15:521.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:529,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:5210,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0135
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:52509,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 509,09
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.343.964
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.670.830
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.955.530
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.887.247
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|65.480.886
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,60
|2.576.977
|% -7,72
|
|GARAN
|9,53
|1.275.993.005
|% 0,95
|
|ASELS
|16,49
|1.051.850.677
|% 4,24
|
|THYAO
|13,98
|771.480.237
|% -1,55
|
|SASA
|27,98
|678.294.874
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,83
|620.351.068
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,43
|509.699.966
|% 0,41
|
|GARAN
|9,53
|1.275.993.005
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,83
|620.351.068
|% 0,29
|
|ODAS
|1,49
|136.971.786
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,80
|142.726.785
|% 0,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0088
|9,0109
|% 0,11
|
|Euro
|10,4040
|10,4113
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2314
|12,2927
|% 0,26
|
|Frank
|9,6492
|9,7073
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3973
|2,4093
|% 0,19
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,13
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|19,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,57
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|9,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:05MERIT
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 811 adet işlem
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16:04XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 040.00 milyon TL de
-
16:04GSDDE
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 508, 262 adet işlem
-
16:02NUGYO
Yüzde 5.73 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 475 adet işlem
-
16:00ASELS
Yüzde 4.05 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 560, 686 adet işlem