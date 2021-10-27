***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 17:39
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirak
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93000000 TRY 15,00 İştirak
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 74.000.000,00 4.813.704,14 TRY 6,505 Ortak-İştirak
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 23.901.231,07 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972871
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1161
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35552,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,56
|Açılış
|: 552,52
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5300
|9,5389
|% 0,62
|
|Euro
|11,1296
|11,1432
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1083
|13,1740
|% 0,90
|
|Frank
|10,4024
|10,4651
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5312
|2,5439
|% 0,41
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,00
|
|Altın Gr.
|552
|552
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında