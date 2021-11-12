***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CELAL SÖNMEZ 9.061.000,00 TRY 6,97CEMİL SÖNMEZ 6.162.000,00 TRY 4,74ALİ CEM SÖNMEZ 6.123.000,00 TRY 4,71OSMAN SÖNMEZ 6.188.000,00 TRY 4,76Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 130000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977401BIST