***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 15:56
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ 9.061.000,00 TRY 6,97
CEMİL SÖNMEZ 6.162.000,00 TRY 4,74
ALİ CEM SÖNMEZ 6.123.000,00 TRY 4,71
OSMAN SÖNMEZ 6.188.000,00 TRY 4,76
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 130000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977401
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0733
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05596,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,64
|Açılış
|: 596,89
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
597,50
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|AKFGY
|5,77
|26.502.720
|% 9,90
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|GSDDE
|4,24
|20.679.694
|% -5,78
|
|SNPAM
|8,72
|373.300
|% -5,01
|
|EMKEL
|2,65
|11.015.962
|% -4,68
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9662
|9,9751
|% 0,73
|
|Euro
|11,4125
|11,4237
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,3285
|13,3954
|% 0,99
|
|Frank
|10,7721
|10,8370
|% 0,64
|
|Riyal
|2,6505
|2,6638
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,79
|
|Altın Gr.
|596
|597
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|0,08
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|-0,41
|