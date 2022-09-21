***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 13:51
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirak
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93000000 TRY 15,00 İştirak
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 74.000.000,00 4.507.904,14 TRY 6,091 Ortak-İştirak
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 23.901.231,07 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064476
BIST
14:493.283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 37,43
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:4918,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,4245
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:4918,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1879
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:49986,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 986,60
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KMPUR
|49,72
|115.658.733
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.449.866
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.514.051
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.868.614
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|62.958.019
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|114.394.129
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|338.938.895
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|86.581.211
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.748.218
|% -9,78
|
|THYAO
|70,45
|2.424.623.376
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,09
|2.367.891.420
|% 4,87
|
|SISE
|27,44
|1.860.340.403
|% 2,16
|
|YKBNK
|7,18
|1.770.305.993
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,72
|1.604.409.483
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,09
|2.367.891.420
|% 4,87
|
|YKBNK
|7,18
|1.770.305.993
|% 2,72
|
|ZOREN
|4,02
|788.588.863
|% 1,52
|
|ISCTR
|8,14
|1.481.209.138
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,72
|1.604.409.483
|% 1,74
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3770
|18,3859
|% 0,32
|
|Euro
|18,1987
|18,2130
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,7088
|20,8126
|% 0,55
|
|Frank
|18,6592
|18,7716
|% -1,23
|
|Riyal
|4,8718
|4,8962
|% 0,30
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,29
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.679
|6.751
|-45,00
|
|Yarım
|3.254
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|1,16
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, GUBRF
-
15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 32 artarak (% 1.19 ) 2, 911
-
15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UNLU, ULUSE, CRDFA, KMPUR, ULUFA
-
15:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PINSU, KZBGY, ISGYO, SKBNK, TSKB
-
15:02
UTPYA, ULUUN, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında