***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirakSönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 693.114.400,00 103.967.160,00 TRY 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirakTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076823BIST