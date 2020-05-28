***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.05.2020 18:15
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2020
Karar Sayısı
09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemi Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847384
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0876
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5474
En Düşük
7,4416
18:00377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,34
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.993.436
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.395.193
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.308.945
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.001.236
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.059.925
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|188.758
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.882.175.022
|% 2,76
|
|GARAN
|7,80
|2.170.674.627
|% 2,09
|
|PGSUS
|58,95
|1.008.678.940
|% -0,25
|
|ASELS
|30,12
|789.979.536
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,66
|653.529.528
|% 1,07
|
|GARAN
|7,80
|2.170.674.627
|% 2,09
|
|THYAO
|12,67
|2.882.175.022
|% 2,76
|
|GSRAY
|3,07
|640.555.305
|% 6,97
|
|EKGYO
|1,44
|298.675.805
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|377.547.769
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3768
|8,4188
|% 1,17
|
|Frank
|7,0339
|7,0763
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8102
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,77
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.481
|34,10
|
|Tam
|2.520
|2.557
|46,40
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|