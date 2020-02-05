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***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2020 13:48
GÜNCEL HABERLER



***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Soda Sanayii A.Ş. - Soda Fabrikası Tel : 324 - 241 66 00 Faks No : 324 - 451 28 50 Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN Soda Sanayii A.Ş. - Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası Tel : 324 - 241 66 00 Faks No : 324 - 451 36 52 - 451 34 40 Adres : P.K. 421 33003 Kazanlı-MERSİN Soda Sanayii A.Ş. - Kojenerasyon Santrali İşletmesi Tel: 324-241 66 00 Fax:324-451 28 50 Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi 12. Cadde No: 6
10100 Altıeylül, Balıkesir
Tel: (0850) 206 14 14
Cromital S.p.A Tel +39-0533-57548 Fax +39-0533-57391 Adres : Via Giotto, 4-Localita SIPRO -44020 S.GIOVANNI OSTELLATO (FE) ITALY Şişecam Soda Lukavac d.o.o Tel : 387 35 552 323 Faks : 387 35 552 696 Prva ulicabr 1 75300 Lucavac, Bosna Hersek Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Tel : 324 - 676 43 25 / PBX Faks : 324 - 676 43 34 Adres : Mersin - Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, 33400 MERSİN/ TÜRKİYE Solvay Sodi A.D. Tel.: +359 519 95000 Faks: +359 519 95001 Adres : B-G 9160 Devnya-Bulgaristan


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut Barış Dönmez Mali İşler Direktörü 01.01.2016 0850 206 57 97 badonmez@sisecam.com
Nuri Batur Okur Muhasebe Müdürü 01.03.2019 0850 206 14 37 nokur@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey-Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206385-700844
Asuman Durak Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı 01.03.2016 0850 206 36 90 asdurak@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 207084
Kafiye Sezgin Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı 01.11.2018 0850 206 14 35 ksezgin@sisecam.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
ALTUĞ RIFAT ŞENER Kimyasallar Grup Üretim Başkan Yardımcısı Mühendis Şişecam Elyaf A.Ş. Genel Müdürü, Kimyasallar Grubu Danışmanı Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. ,Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi
FEHMİ ALANLI Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd. Kimya Mühendisi Krom Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD, Cromital S.p.A.Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT BARIŞ DÖNMEZ Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü Yönetici Grup Mali İşler Müdürü Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V..de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
İMRAN EROĞUL Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü
SELMA AKYOL Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
HÜSEYİN ALTUĞ ÖZEREN Şişecam Elyaf A.Ş. Genel Müdürü Yönetici Stratejik Planlama Direktörü Kimyasallar Grubu Stratejik Planlama Direktörü, Trakya Cam Sanayii Ticaret A.Ş. Stratejik Planlama Direktörü
FARUK TAMER AKKÖSEOĞLU Soda Sanayii A.Ş. Geliştirme ve Kalite Direktörü Yönetici
ONUR DERİCİ Cromital S.P.A Genel Müdürü Mühendis Soda Sanayii A.Ş. Yurtiçi Satış Müdürü Cromital S.P.A Murahhas Üye
SEFA ÖZİNCEGEDİK Şişecam Soda Lukavac Genel Müdürü Mühendis Soda Lukavac Genel Müdür Yardımcısı, Soda Lukavac Fabrika Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve Türevleri 335210 335210 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. Krom Kimyasalları Pazarlama ve Satışı 503303 503303 USD 100 Bağlı Ortaklık
Şişecam Chem Investment B.V İştirak Yatırımcılığı 181469000 181469000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Sisecam Chemicals USA Inc. Soda Ürünleri Ticareti 6750000 6750000 USD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817163


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GYHOL 26,08 12.777.507 % 12,32  
DITAS 13,85 31.507.848 % 11,33  
SASA 9,13 584.586.676 % 11,21  
HUBVC 39,10 4.260.623 % 10,76  
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Sterlin 7,7582 7,7971 % -0,14  
Frank 6,1243 6,1612 % -0,33  
Riyal 1,5911 1,5991 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -0,70  
Altın Gr. 299 299 0,21  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.974 2.024 -5,69  
Yarım 954 979 -2,76  
Çeyrek 479 489 -1,37  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,00  
B. Petrol 55,39 55,39 1,43  
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