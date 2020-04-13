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***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman 23.03.2015 Yönetim Kurulu Başkanı T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., Istanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. ve Sisecam Flat Glass Holding B.V.?nin Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Burhan Ergene Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard. Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Umut Barış Dönmez Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2016 İcrada Görevli Mali İşler Grup Müdürü Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET SEFA PAMUKSUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yok Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYSUN MERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yok Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837405


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Riyal 1,7933 1,8023 % 0,96  
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Tam 2.421 2.481 35,80  
Yarım 1.178 1.207 15,60  
Çeyrek 591 604 8,00  
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