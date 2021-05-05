***SODSN* *BRKO* *DNISI* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
05.05.2021 17:37
***SODSN******BRKO******DNISI******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BRKO, DNISI, SODSN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Bor
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9760
18:05483,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 483,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2875
|8,2916
|% -0,27
|
|Euro
|10,0038
|10,0150
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4695
|11,5270
|% -0,51
|
|Frank
|9,0763
|9,1310
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2033
|2,2143
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|29,29
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,21
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235