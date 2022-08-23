***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 14:39
***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SODSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Reha Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057761
BIST
15:123.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 54,85
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:1218,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,1830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
15:1217,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:121.011,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.011,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:10
|BFREN
|1.306,80
|14.583.431
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.495.506
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.124.028
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|145,90
|18.055.875
|% -5,51
|
|THYAO
|67,55
|3.460.949.895
|% -0,30
|
|YKBNK
|6,12
|3.223.435.604
|% 5,70
|
|AKBNK
|11,31
|2.997.604.679
|% 5,11
|
|ASELS
|26,20
|2.365.864.271
|% 1,55
|
|SISE
|25,70
|2.186.075.860
|% 1,26
|
|YKBNK
|6,12
|3.223.435.604
|% 5,70
|
|EKGYO
|3,96
|1.922.367.034
|% 2,06
|
|AKBNK
|11,31
|2.997.604.679
|% 5,11
|
|ALBRK
|2,21
|459.283.408
|% 5,74
|
|ISCTR
|8,14
|1.589.766.793
|% 9,12
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1179
|18,1268
|% 0,34
|
|Euro
|17,9746
|17,9852
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,2482
|21,3548
|% 0,36
|
|Frank
|18,6544
|18,7668
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8086
|4,8327
|% 0,36
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,55
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.803
|6.862
|-20,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|1,35
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 64 artarak (% 2.01 ) 2, 768
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, BFREN, HKTM, COSMO, DMSAS
-
15:25
BEYAZ, BFREN, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
MEGAP, DOGUB, DESPC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 125 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 129 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem