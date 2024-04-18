***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2024 09:06
***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SODSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ferit Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274246
BIST
'
18:109.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
0
En Yüksek
0
18:1032,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0695
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5383
En Düşük
32,3698
18:1034,8769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1559
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
34,8793
En Düşük
34,6200
18:102.485,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,17
|Açılış
|: 2.485,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.486,13
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ULUFA
|15,19
|91.148.427
|% 3,80
|
|BRYAT
|3.395,00
|562.495.858
|% 1,38
|
|SELEC
|55,50
|107.118.729
|% 0,45
|
|TUKAS
|8,08
|172.026.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,08
|172.026.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|USAK
|9,39
|13.465.009
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,97
|97.616.190
|% 0,00
|
|VAKKO
|81,75
|21.553.887
|% 0,00
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 0,00
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5053
|32,5135
|% 0,20
|
|Euro
|34,8511
|34,8841
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5409
|40,7441
|% 0,20
|
|Frank
|35,7273
|35,9063
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6612
|8,7046
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,52
|28,55
|% 0,66
|
|Platin
|942,57
|943,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,65
|1.040,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,56
|87,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,63
|2.378,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
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