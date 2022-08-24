***SODSN* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.08.2022 09:13
***SODSN******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSTIM, SODSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057909
BIST
10:593.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -16,17
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
10:5918,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1362
En Düşük
18,0790
10:5918,0533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:591.019,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.019,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.019,24
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:58
|HKTM
|17,71
|2.174.080
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.444.295
|% 9,99
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,38
|241.461
|% 9,77
|
|SKBNK
|3,44
|39.625.221
|% -9,95
|
|YGYO
|1,05
|10.961.593
|% -5,41
|
|TSKB
|4,24
|154.425.188
|% -4,72
|
|CMBTN
|324,00
|13.343.508
|% -4,51
|
|AKFGY
|3,26
|125.454.262
|% -4,40
|
|THYAO
|69,55
|3.527.910.836
|% 2,58
|
|YKBNK
|6,17
|1.603.441.472
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,32
|1.413.203.981
|% -1,39
|
|GARAN
|23,40
|1.130.480.652
|% 1,39
|
|ISCTR
|8,38
|1.025.364.521
|% 2,20
|
|YKBNK
|6,17
|1.603.441.472
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,92
|792.089.823
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,30
|363.389.863
|% 0,44
|
|AKBNK
|11,32
|1.413.203.981
|% -1,39
|
|ISCTR
|8,38
|1.025.364.521
|% 2,20
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1302
|18,1379
|% 0,16
|
|Euro
|18,0451
|18,0552
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4931
|% 0,09
|
|Frank
|18,7509
|18,8639
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8127
|4,8368
|% 0,09
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.841
|6.901
|-15,00
|
|Yarım
|3.333
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,66
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:12TDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 649 adet işlem
-
11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, TCELL
-
11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, PGSUS
-
11:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 08 kaybederek (% -1.12 ) 2, 741
-
11:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, HKTM, BFREN, KLNMA