***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 15:08
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
30.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 - 10302
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için 23.03.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.04.2021 tarihli 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923806
BIST
17:591.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,98
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:598,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:599,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6722
En Düşük
9,5657
17:59456,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,93
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.577.074
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.185
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|189.722.323
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.675.707
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|KRTEK
|19,68
|157.079.683
|% -9,97
|
|TRILC
|59,15
|75.502.572
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.134.484.136
|% 1,32
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|GUBRF
|75,95
|1.112.510.175
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|226.993.053
|% -0,72
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|295.237.176
|% -2,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1550
|8,1622
|% 0,74
|
|Euro
|9,6609
|9,6722
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2639
|11,3204
|% 0,33
|
|Frank
|8,6938
|8,7462
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% 0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|15,39
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|2,00
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL