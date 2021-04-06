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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.04.2021 15:08



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
30.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 - 10302
Açıklamalar

Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için 23.03.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.04.2021 tarihli 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923806


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