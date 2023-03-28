***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2023 17:12
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2023
Tescil Tarihi
28.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10799
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi için 23.03.2023 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 28.03.2023 tarihli 10799 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128613
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1005
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.209,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|19.790.474
|% 9,97
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|SANEL
|15,81
|25.209.412
|% -9,97
|
|ULUFA
|6,33
|57.034.903
|% -9,96
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1102
|19,1155
|% 0,15
|
|Euro
|20,7281
|20,7353
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|7,39
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.184
|8.281
|40,00
|
|Yarım
|4.012
|4.052
|19,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.026
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem