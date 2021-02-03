***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2021 12:46
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasında pandemi ve sair nedenlerle yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla, toplantıların elektronik ortamda da yapılabilmesine olanak sağlamak üzere Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin tadiline karar verilmiş olup, karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrası yapılacak ilk genel kurul'da görüşülecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907171
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14:081.517
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BIST En Aktif Hisseler14:06
|IDEAS
|19,69
|20.252.628
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.321.821
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
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|KAPLM
|28,90
|16.627.703
|% -8,25
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|DZGYO
|5,74
|63.654.400
|% -5,12
|
|TBORG
|23,40
|1.755.027
|% -4,65
|
|GARAN
|9,93
|954.732.411
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,50
|878.481.284
|% 1,81
|
|ODAS
|4,15
|733.685.284
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,08
|622.355.787
|% -3,32
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|ISFIN
|4,27
|606.274.521
|% 2,64
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|TSKB
|1,87
|428.360.238
|% 1,63
|
|ODAS
|4,15
|733.685.284
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,08
|622.355.787
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,47
|363.705.330
|% 0,41
|
|ISFIN
|4,27
|606.274.521
|% 2,64
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1597
|7,1623
|% -0,56
|
|Euro
|8,6109
|8,6185
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,7257
|9,7744
|% -0,85
|
|Frank
|7,9213
|7,9690
|% -0,84
|
|Riyal
|1,9008
|1,9103
|% -0,70
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,27
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.789
|2.860
|-7,51
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-3,63
|
|Çeyrek
|676
|692
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,65
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,98
|57,98
|0,18
|