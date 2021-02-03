***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasında pandemi ve sair nedenlerle yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla, toplantıların elektronik ortamda da yapılabilmesine olanak sağlamak üzere Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin tadiline karar verilmiş olup, karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrası yapılacak ilk genel kurul'da görüşülecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907171BIST