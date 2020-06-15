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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme

15.06.2020 09:38
GÜNCEL HABERLER



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2016
Açıklamalar

Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik  yerine işlenmiş ve ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/12/2009 28/12/2009 7467
4 18/03/2011 23/03/2011 7778
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 17/04/2012 24/04/2012 8054
10,15,16,23 05/04/2013 11/04/2013 8298
4,12,25,27,29,Geçici1 07/04/2016 13/04/2016 9053
6 01/04/2020 06/04/2020 10052



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851133


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 26.855.570 % 10,00  
CELHA 12,11 9.191.235 % 9,99  
GEDZA 11,35 10.643.416 % 9,98  
KSTUR 46,32 29.969 % 9,97  
EKIZ 11,80 1.208.792 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5374 8,5802 % 0,20  
Frank 7,1542 7,1972 % 0,39  
Riyal 1,8165 1,8256 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -20,22  
Altın Gr. 376 376 -3,14  
Cumhuriyet 2.450 2.463 -22,90  
Tam 2.514 2.531 -23,50  
Yarım 1.225 1.235 -11,50  
Çeyrek 614 618 -5,70  
Gümüş.Ons 17,15 17,19 -0,32  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,06  
B. Petrol 38,37 38,37 -0,36  
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