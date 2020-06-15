***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2020 09:38
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2016
Açıklamalar
Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik yerine işlenmiş ve ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/12/2009 28/12/2009 7467
4 18/03/2011 23/03/2011 7778
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 17/04/2012 24/04/2012 8054
10,15,16,23 05/04/2013 11/04/2013 8298
4,12,25,27,29,Geçici1 07/04/2016 13/04/2016 9053
6 01/04/2020 06/04/2020 10052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851133
BIST