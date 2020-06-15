***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2016AçıklamalarAna sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik yerine işlenmiş ve ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulurBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/12/2009 28/12/2009 74674 18/03/2011 23/03/2011 77782,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 17/04/2012 24/04/2012 805410,15,16,23 05/04/2013 11/04/2013 82984,12,25,27,29,Geçici1 07/04/2016 13/04/2016 90536 01/04/2020 06/04/2020 10052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851133BIST