***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmenin son hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 16/08/2000 22/08/2000 511526 16/08/2000 22/08/2000 51156 02/10/2001 09/10/2001 53996 05/10/2004 11/10/2004 61544 06/05/2008 14/05/2008 70626 20/11/2008 26/11/2008 71976 21/12/2009 28/12/2009 74674 18/03/2011 23/03/2011 7778TAMAMI 17/04/2012 24/04/2012 805410,15,16,23 05/04/2013 11/04/2013 82984,12,25,27,29 ve GEÇ 1. MD. 07/04/2016 13/04/2016 90536 01/04/2020 06/04/2020 1005211 30/03/2021 05/04/2021 10302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923833BIST