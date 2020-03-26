***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









ın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiFaaliyetlerimizin tam kapasite ile devam etmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiOfis personelinin çalışma şartları hafifletilmiş, üretim tesislerimizde faaliyetler tam kapasite ile devam etmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 virüsünün yaşamı tehdit etmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi09.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYOKFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYOKKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıYOKİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYOKÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYOKŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYönetim kademesi faaliyetleri iletişim araçları vasıtası ile kontrol etmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜretim tesislerimizdeki faaliyetlerimiz tam kapasite ile devam etmekte olup, ofis ortamındaki tedbirler COVİD-19 tehdidinin tamamen kalkması sonrası normal düzene girecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkilenmeyeceği düşünülüyor.AçıklamalarBorsa İstanbul'un 23 Mart.2020 tarihli bildirimi ile ilgili olarak 24.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda üretim tesislerimizde faaliyetin yavaşlatıldığı şeklinde bir algı doğmuştur. İşbu duyuru bu algının düzeltilmesi amacıyla yapılmaktadır. Şirketimiz üretim tesislerimizde işin durdurulması, yavaşlatılması, hafifletilmesi gibi bir durum mevzubahis değildir. Ücretli izinde olan personel de işbaşı yapmış olup, fabrikamız tam kapasite ile çalışmaktadır. COVİD-19 tehdidi kapsamında yalnızca ofis ortamındaki çalışma düzenine müdahale edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832316BIST