***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
26.03.2020 14:22
ın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Faaliyetlerimizin tam kapasite ile devam etmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Ofis personelinin çalışma şartları hafifletilmiş, üretim tesislerimizde faaliyetler tam kapasite ile devam etmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 virüsünün yaşamı tehdit etmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
09.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
YOK
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
YOK
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
YOK
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
YOK
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
YOK
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Yönetim kademesi faaliyetleri iletişim araçları vasıtası ile kontrol etmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Üretim tesislerimizdeki faaliyetlerimiz tam kapasite ile devam etmekte olup, ofis ortamındaki tedbirler COVİD-19 tehdidinin tamamen kalkması sonrası normal düzene girecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyeceği düşünülüyor.
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 23 Mart.2020 tarihli bildirimi ile ilgili olarak 24.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda üretim tesislerimizde faaliyetin yavaşlatıldığı şeklinde bir algı doğmuştur. İşbu duyuru bu algının düzeltilmesi amacıyla yapılmaktadır. Şirketimiz üretim tesislerimizde işin durdurulması, yavaşlatılması, hafifletilmesi gibi bir durum mevzubahis değildir. Ücretli izinde olan personel de işbaşı yapmış olup, fabrikamız tam kapasite ile çalışmaktadır. COVİD-19 tehdidi kapsamında yalnızca ofis ortamındaki çalışma düzenine müdahale edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832316
BIST