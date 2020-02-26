***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249Transferler3.624.994 -3.624.994 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-545.836 0 7.769.989 7.224.153 7.224.153Dönem Karı (Zararı)7.769.989 7.769.989 7.769.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-545.836 -545.836 -545.836Kar Payları4.ii.d 291.374 -3.505.115 0 -3.213.741 -3.213.741Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661Transferler7.769.990 -7.769.990 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-276.210 0 11.443.762 11.167.552 11.167.552Dönem Karı (Zararı)11.443.762 11.443.762 11.443.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-276.210 -276.210 -276.210Kar Payları4.ii.d 620.980 -7.130.780 0 -6.509.800 -6.509.800Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 31.733.414 31.733.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.694.514 9.395.000Dönem Karı (Zararı)11.443.762 7.769.989Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.443.762 7.769.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.502.681 2.362.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.445.236 1.217.170Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-87 -5.101Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -6.957Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-87 1.856Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler947.308 536.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 714.867 513.106Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler232.441 23.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.439.828 -1.354.724Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18,19 -1.503.408 -1.354.724Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 63.580 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.891.850 2.192.342Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -341.798 -223.417Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-341.798 -223.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.236.706 710.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 711.501 2.148.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)711.501 2.148.433Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 536.894 -2.046.769Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -9.808 -102.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 626.157 801.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)626.157 801.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 275.882 39.787Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.209 -54.108İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-65.209 -54.108Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 79.085 -10.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.204 -65.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.892 17.518Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)80.312 -83.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.183.149 10.843.266Alınan Faiz1.503.408 1.354.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -204.793 -405.119Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -2.787.250 -2.397.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.406.554 -1.663.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri691.328 367.676Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri691.328 367.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.097.882 -2.031.262Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.035.429 -1.850.928Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -62.453 -180.334FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.694.540 -3.213.741Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-184.740 0Ödenen Temettüler4 -6.509.800 -3.213.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.593.420 4.517.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.593.420 4.517.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.847.472 10.329.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.440.892 14.847.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.440.892 14.847.472Ticari Alacaklar5 1.360.974 2.072.475İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.360.974 2.072.475Stoklar7 4.667.640 5.204.447Peşin Ödenmiş Giderler8 320.145 272.746İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler246.098 206.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler74.047 66.327Diğer Dönen Varlıklar523 2.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar523 2.416ARA TOPLAM28.790.174 22.399.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.790.174 22.399.556DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar94 94Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar94 94Diğer Alacaklar6 405.519 340.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar405.519 340.310Maddi Duran Varlıklar9 9.758.332 9.309.910Arazi ve Arsalar17.255 17.255Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.107.791 2.204.783Binalar4.199.151 4.228.623Tesis, Makine ve Cihazlar2.185.794 1.675.452Taşıtlar1.111.766 1.002.596Mobilya ve Demirbaşlar136.575 181.201Kullanım Hakkı Varlıkları246.409 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 723.777 725.661Diğer Haklar723.777 725.661Peşin Ödenmiş Giderler0 37.592İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 37.592Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.675.902 1.413.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.810.033 11.826.567TOPLAM VARLIKLAR41.600.207 34.226.123KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar124.704 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar124.704 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.704 0Ticari Borçlar2.688.090 2.061.932İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 516.445 296.444İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.171.645 1.765.488Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 838.020 562.138Diğer Borçlar4 113.287 74.548İlişkili Taraflara Diğer Borçlar113.287 74.548Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)79.085 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)79.085 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 499.334 200.885Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.057.005 782.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.057.005 782.992ARA TOPLAM5.399.525 3.682.495TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.399.525 3.682.495UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar143.966 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar143.966 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar143.966 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.323.302 3.467.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.323.302 3.467.967TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.467.268 3.467.967TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.866.793 7.150.462ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.733.414 27.075.661Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.705.038 2.705.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.460.287 -1.184.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.460.287 -1.184.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.460.287 -1.184.077Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.077.255 4.456.275Yasal Yedekler5.077.255 4.456.275Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.967.646 7.328.436Net Dönem Karı veya Zararı11.443.762 7.769.989TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.733.414 27.075.661TOPLAM KAYNAKLAR41.600.207 34.226.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 46.017.033 30.845.928Satışların Maliyeti16 -31.633.901 -21.280.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.383.132 9.565.910BRÜT KAR (ZARAR)14.383.132 9.565.910Genel Yönetim Giderleri17 -3.081.321 -2.792.288Pazarlama Giderleri17 -149.749 -178.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.764.527 4.754.187Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.218.754 -1.935.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.697.835 9.413.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 701.361 549.290Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -4 -625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.399.192 9.962.331Finansman Giderleri-63.580 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.335.612 9.962.331Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.891.850 -2.192.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.085.699 -2.241.377Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri193.849 49.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.443.762 7.769.989DÖNEM KARI (ZARARI)11.443.762 7.769.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.443.762 7.769.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-276.210 -545.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.210 -545.836Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-276.210 -545.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.167.552 7.224.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.167.552 7.224.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821797BIST