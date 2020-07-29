***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661Transferler7.769.989 -7.769.989 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)452.431 5.170.560 5.622.991 5.622.991Dönem Karı (Zararı)5.170.560 5.170.560 5.170.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)452.431 452.431 452.431Kar Payları620.980 -7.130.780 -6.509.800 -6.509.800Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -731.646 5.077.255 7.967.645 5.170.560 26.188.852 26.188.852Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414Transferler11.443.762 -11.443.762 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-327.763 4.581.872 4.254.109 4.254.109Dönem Karı (Zararı)4.581.872 4.581.872 4.581.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-327.763 -327.763 -327.763Sermaye Arttırımı9.000.000 -2.705.038Sermaye Azaltımı-6.294.962Kar Payları847.139 -10.636.863 -9.789.724 -9.789.724Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 5.924.394 2.479.583 4.581.872 26.197.799 26.197.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.814.017 5.698.197Dönem Karı (Zararı)4.581.872 5.170.560Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.581.872 5.170.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.426.044 1.910.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 835.697 642.739Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.088.055 642.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 474.699 417.806Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.613.356 224.598Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-130.017 -840.302Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-436.567 -874.932Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler306.550 34.630Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.668.985 1.607.232Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.676 -141.165Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-36.676 -141.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.907.129 -1.020.513Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 -339.021 -477.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-339.021 -477.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.631 -65.209İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-141.631 -65.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 -318.119Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-318.119Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -666.969 -814.817Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -104.517 32.988Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 -464.175 -696.809İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-464.175 -696.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)174.454 938.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-658.324 421.305İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-658.324 421.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 420.146 10.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.092 -50.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-127.092 -50.253Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.100.787 6.060.955Alınan Faiz436.567 874.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -191.640 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.531.697 -1.237.690YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-511.427 -163.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.278 143.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.278 143.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-549.705 -306.668Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-496.033 -286.847Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.672 -19.821FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.846.776 -6.636.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-92.796 -92.370Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-92.796 -92.370Ödenen Temettüler-2.447.430 -6.509.800Ödenen Faiz-306.550 -34.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.455.814 -1.101.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.455.814 -1.101.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.440.892 14.847.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.896.706 13.745.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.896.706 22.440.892Ticari Alacaklar5 1.699.995 1.360.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.699.995 1.360.974Stoklar7 5.334.609 4.667.640Peşin Ödenmiş Giderler4 424.662 320.145İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler126.596 246.098İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler298.066 74.047Diğer Dönen Varlıklar127.615 523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar127.615 523ARA TOPLAM32.483.587 28.790.174TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.483.587 28.790.174DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar94 94Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar94 94Diğer Alacaklar6 547.150 405.519İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar547.150 405.519Maddi Duran Varlıklar9 9.673.618 9.758.332Arazi ve Arsalar17.255 17.255Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.034.415 2.107.791Binalar4.062.967 4.199.151Tesis, Makine ve Cihazlar2.067.575 2.185.794Taşıtlar1.178.855 1.111.766Mobilya ve Demirbaşlar312.551 136.575Kullanım Hakkı Varlıkları184.665 246.409Maddi Olmayan Duran Varlıklar731.026 723.777Diğer Haklar10 731.026 723.777Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.702.752 1.675.902TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.839.305 12.810.033TOPLAM VARLIKLAR45.322.892 41.600.207KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar310.815 124.704İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar310.815 124.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar310.815 124.704Ticari Borçlar2.223.915 2.688.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 254.164 516.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.969.751 2.171.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.012.474 838.020Diğer Borçlar4 7.492.879 113.287İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.492.879 113.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)499.231 79.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)499.231 79.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 581.532 499.334Kısa Vadeli Karşılıklar1.431 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.431 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.907.549 1.057.005İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.907.549 1.057.005ARA TOPLAM14.029.826 5.399.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.029.826 5.399.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.202 143.966İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.202 143.966Kiralama İşlemlerinden Borçlar79.202 143.966Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.016.065 4.323.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.016.065 4.323.302TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.095.267 4.467.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.125.093 9.866.793ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.197.799 31.733.414Ödenmiş Sermaye14 15.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 0 2.705.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.788.050 -1.460.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.788.050 -1.460.287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.788.050 -1.460.287Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 5.924.394 5.077.255Yasal Yedekler5.924.394 5.077.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.479.583 7.967.646Net Dönem Karı veya Zararı4.581.872 11.443.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.197.799 31.733.414TOPLAM KAYNAKLAR45.322.892 41.600.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 21.263.747 20.822.322Satışların Maliyeti15 -14.767.055 -14.376.753TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.496.692 6.445.569BRÜT KAR (ZARAR)6.496.692 6.445.569Genel Yönetim Giderleri-2.015.035 -1.583.107Pazarlama Giderleri-118.492 -70.694Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.817.557 2.071.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-825.329 -485.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.355.393 6.377.916Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler202.014 434.506FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.557.407 6.812.422Finansman Giderleri-306.550 -34.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.250.857 6.777.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.668.985 -1.607.232Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.613.895 -1.655.077Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-55.090 47.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.581.872 5.170.560DÖNEM KARI (ZARARI)4.581.872 5.170.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.581.872 5.170.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-327.763 452.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -327.763 452.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-327.763 452.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.254.109 5.622.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.254.109 5.622.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863582BIST