***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661Transferler0 0 0 0 7.769.989 -7.769.989 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -276.210 0 0 11.443.762 11.167.552 11.167.552Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 11.443.762 11.443.762 11.443.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -276.210 0 0 0 -276.210 -276.210Kar Payları19 0 0 0 620.980 -7.130.779 0 -6.509.799 -6.509.799Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414Transferler0 0 0 0 11.443.762 -11.443.762 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -846.817 0 0 10.139.780 9.292.963 9.292.963Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 10.139.780 10.139.780 10.139.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -846.817 0 0 0 -846.817 -846.817Sermaye Arttırımı9.000.000 -2.705.038 0 0 -6.294.962 0 0 0Kar Payları19 0 0 0 847.139 -10.636.863 0 -9.789.724 -9.789.724Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.821.389 15.694.514Dönem Karı (Zararı)10.139.780 11.443.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.139.780 11.443.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.047.459 3.502.681Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.371.279 1.445.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -87Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -87Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.920.654 947.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 885.143 714.867Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.035.511 232.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-296.878 -1.439.828Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18,19 -864.026 -1.503.408Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 567.148 63.580Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.218.037 2.891.850Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-165.633 -341.798Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -165.633 -341.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.384.145 2.236.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-374.700 711.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,5 -374.700 711.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.631 -65.209İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-141.631 -65.209Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -292.165 536.894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -132.619 -9.808Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-617.993 626.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -617.993 626.157Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 28.276 275.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler220.391 80.312İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)220.391 80.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -64.881 79.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.823 1.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.823 1.892Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.803.094 17.183.149Alınan Faiz864.026 1.503.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -302.337 -204.793Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -3.543.394 -2.787.250YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.143.782 -1.406.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri578.543 691.328Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri578.543 691.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.722.325 -2.097.882Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.717.187 -2.035.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.138 -62.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.197.617 -6.694.540Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-183.038 -184.740Ödenen Temettüler4 -2.447.431 -6.509.800Ödenen Faiz-567.148 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.479.990 7.593.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.479.990 7.593.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.440.892 14.847.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.920.882 22.440.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.920.882 22.440.892Ticari Alacaklar1.735.674 1.360.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.735.674 1.360.974Stoklar7 4.959.805 4.667.640Peşin Ödenmiş Giderler452.764 320.145İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 334.219 246.098İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 118.545 74.047Diğer Dönen Varlıklar9.346 523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.346 523ARA TOPLAM37.078.471 28.790.174TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.078.471 28.790.174DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar94 94Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar94 94Diğer Alacaklar547.150 405.519İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 547.150 405.519Maddi Duran Varlıklar9 10.055.543 9.758.332Arazi ve Arsalar17.255 17.255Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.952.965 2.107.842Binalar3.919.835 4.199.151Tesis, Makine ve Cihazlar1.927.144 2.186.694Taşıtlar1.745.611 1.113.410Mobilya ve Demirbaşlar306.367 133.980Özel Maliyetler89.366 0Yapılmakta Olan Yatırımlar97.000 0Kullanım Hakkı Varlıkları9 122.421 246.409Maddi Olmayan Duran Varlıklar637.079 723.777Diğer Haklar10 637.079 723.777Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.052.563 1.675.902TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.414.850 12.810.033TOPLAM VARLIKLAR50.493.321 41.600.207KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar308.901 124.704İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar308.901 124.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar308.901 124.704Ticari Borçlar2.070.097 2.688.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 583.561 516.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.486.536 2.171.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 866.296 838.020Diğer Borçlar7.473.337 113.287İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 7.473.337 113.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.204 79.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.204 79.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 338.934 499.334Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.684.004 1.057.005İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.684.004 1.057.005ARA TOPLAM12.755.773 5.399.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.755.773 5.399.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.171 143.966İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.171 143.966Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.171 143.966Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.492.724 4.323.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.964.392 4.323.302Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar528.332 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.500.895 4.467.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.256.668 9.866.793ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.236.653 31.733.414Ödenmiş Sermaye15 15.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 0 2.705.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.307.104 -1.460.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.307.104 -1.460.287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.307.104 -1.460.287Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.924.394 5.077.255Yasal Yedekler5.924.394 5.077.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.479.583 7.967.646Net Dönem Karı veya Zararı10.139.780 11.443.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.236.653 31.733.414TOPLAM KAYNAKLAR50.493.321 41.600.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 44.309.821 46.017.033Satışların Maliyeti16 -30.433.933 -31.633.901TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.875.888 14.383.132BRÜT KAR (ZARAR)13.875.888 14.383.132Genel Yönetim Giderleri17 -3.745.810 -3.081.321Pazarlama Giderleri17 -235.559 -149.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.203.464 3.764.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.679.701 -1.218.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.418.282 13.697.835Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 544.434 701.361Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -37.751 -4FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.924.965 14.399.192Finansman Giderleri20 -567.148 -63.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.357.817 14.335.612Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -3.218.037 -2.891.850Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.382.994 -3.085.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri164.957 193.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.139.780 11.443.762DÖNEM KARI (ZARARI)10.139.780 11.443.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.139.780 11.443.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,68000000 1,91000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-846.817 -276.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -846.817 -276.210Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-846.817 -276.210TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.292.963 11.167.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.292.963 11.167.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913464BIST