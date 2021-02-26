***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 18:36
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661
Transferler
0 0 0 0 7.769.989 -7.769.989 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -276.210 0 0 11.443.762 11.167.552 11.167.552
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.443.762 11.443.762 11.443.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -276.210 0 0 0 -276.210 -276.210
Kar Payları
19 0 0 0 620.980 -7.130.779 0 -6.509.799 -6.509.799
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414
Transferler
0 0 0 0 11.443.762 -11.443.762 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -846.817 0 0 10.139.780 9.292.963 9.292.963
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.139.780 10.139.780 10.139.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -846.817 0 0 0 -846.817 -846.817
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -2.705.038 0 0 -6.294.962 0 0 0
Kar Payları
19 0 0 0 847.139 -10.636.863 0 -9.789.724 -9.789.724
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.821.389 15.694.514
Dönem Karı (Zararı)
10.139.780 11.443.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.139.780 11.443.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.047.459 3.502.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.371.279 1.445.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -87
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -87
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.920.654 947.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 885.143 714.867
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.035.511 232.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-296.878 -1.439.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -864.026 -1.503.408
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 567.148 63.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.218.037 2.891.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165.633 -341.798
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -165.633 -341.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.384.145 2.236.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.700 711.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,5 -374.700 711.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.631 -65.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.631 -65.209
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -292.165 536.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -132.619 -9.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-617.993 626.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -617.993 626.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 28.276 275.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.391 80.312
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
220.391 80.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -64.881 79.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.823 1.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.823 1.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.803.094 17.183.149
Alınan Faiz
864.026 1.503.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -302.337 -204.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -3.543.394 -2.787.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.143.782 -1.406.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
578.543 691.328
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
578.543 691.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.722.325 -2.097.882
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.717.187 -2.035.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.138 -62.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.197.617 -6.694.540
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.038 -184.740
Ödenen Temettüler
4 -2.447.431 -6.509.800
Ödenen Faiz
-567.148 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.479.990 7.593.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.479.990 7.593.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.440.892 14.847.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.920.882 22.440.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.920.882 22.440.892
Ticari Alacaklar
1.735.674 1.360.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.735.674 1.360.974
Stoklar
7 4.959.805 4.667.640
Peşin Ödenmiş Giderler
452.764 320.145
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 334.219 246.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 118.545 74.047
Diğer Dönen Varlıklar
9.346 523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.346 523
ARA TOPLAM
37.078.471 28.790.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.078.471 28.790.174
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
547.150 405.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 547.150 405.519
Maddi Duran Varlıklar
9 10.055.543 9.758.332
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.952.965 2.107.842
Binalar
3.919.835 4.199.151
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.927.144 2.186.694
Taşıtlar
1.745.611 1.113.410
Mobilya ve Demirbaşlar
306.367 133.980
Özel Maliyetler
89.366 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
97.000 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 122.421 246.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
637.079 723.777
Diğer Haklar
10 637.079 723.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.052.563 1.675.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.414.850 12.810.033
TOPLAM VARLIKLAR
50.493.321 41.600.207
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
308.901 124.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
308.901 124.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
308.901 124.704
Ticari Borçlar
2.070.097 2.688.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 583.561 516.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.486.536 2.171.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 866.296 838.020
Diğer Borçlar
7.473.337 113.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.473.337 113.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.204 79.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.204 79.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 338.934 499.334
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.684.004 1.057.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.684.004 1.057.005
ARA TOPLAM
12.755.773 5.399.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.755.773 5.399.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.171 143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.171 143.966
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.171 143.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.492.724 4.323.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.964.392 4.323.302
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
528.332 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.500.895 4.467.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.256.668 9.866.793
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.236.653 31.733.414
Ödenmiş Sermaye
15 15.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 0 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.307.104 -1.460.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.307.104 -1.460.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.307.104 -1.460.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.924.394 5.077.255
Yasal Yedekler
5.924.394 5.077.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.479.583 7.967.646
Net Dönem Karı veya Zararı
10.139.780 11.443.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.236.653 31.733.414
TOPLAM KAYNAKLAR
50.493.321 41.600.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 44.309.821 46.017.033
Satışların Maliyeti
16 -30.433.933 -31.633.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.875.888 14.383.132
BRÜT KAR (ZARAR)
13.875.888 14.383.132
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.745.810 -3.081.321
Pazarlama Giderleri
17 -235.559 -149.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.203.464 3.764.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.679.701 -1.218.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.418.282 13.697.835
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 544.434 701.361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -37.751 -4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.924.965 14.399.192
Finansman Giderleri
20 -567.148 -63.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.357.817 14.335.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.218.037 -2.891.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.382.994 -3.085.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
164.957 193.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.139.780 11.443.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.139.780 11.443.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.139.780 11.443.762
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 22 0,68000000 1,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-846.817 -276.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -846.817 -276.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-846.817 -276.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.292.963 11.167.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.292.963 11.167.552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913464
BIST