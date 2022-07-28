***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:31
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653
Transferler
10.139.780 -10.139.780 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.969 9.965.998 10.008.967 10.008.967
Dönem Karı (Zararı)
9.965.998 9.965.998 9.965.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.969 42.969 42.969
Kar Payları
1.334.455 -10.139.780 -8.805.325 -8.805.325
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -2.264.135 7.258.849 2.479.583 9.965.998 32.440.295 32.440.295
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -2.347.158 7.258.849 2.479.583 22.238.124 44.629.398 44.629.398
Transferler
22.238.124 -22.238.124 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.528 16.914.080 14.824.552 14.824.552
Dönem Karı (Zararı)
0 16.914.080 16.914.080 16.914.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.528 0 -2.089.528 -2.089.528
Kar Payları
2.535.216 -21.326.958 0 -18.791.742 -18.791.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -4.436.686 9.794.065 3.390.749 16.914.080 40.662.208 40.662.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.635.389 9.934.719
Dönem Karı (Zararı)
16.914.080 9.965.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.914.080 9.965.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.299.852 4.833.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.118.770 781.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.170.242 1.379.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.150.635 637.305
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.607 742.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-230.778 -580.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-280.752 -596.442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.974 15.931
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-262.206 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.503.824 3.283.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.606
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.601.841 -3.303.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.478.436 -1.556.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.478.436 -1.556.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-233.998 -159.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-233.998 -159.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.762.245 30.851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-530.003 -73.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.106.077 322.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.106.077 322.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
85.990 177.170
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.296 -1.967.118
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-481.296 -1.967.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
133.295 5.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.441.225 -82.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.441.225 -82.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.612.091 11.496.537
Alınan Faiz
280.752 596.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.363.566 -190.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.893.888 -1.967.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.380.242 -1.488.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.678
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.307.948 -1.529.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.267.128 -1.529.002
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -40.820 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-8.072.294 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.070.343 -15.981.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-311.765 -137.688
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-311.765 -137.688
Ödenen Temettüler
5 -16.758.578 -15.843.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.815.196 -7.535.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.815.196 -7.535.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.578.766 29.920.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.763.570 22.385.727
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.763.570 37.578.766
Finansal Yatırımlar
8.334.500 0
Vadeli Mevduatlar
4 8.334.500 0
Ticari Alacaklar
8.699.081 5.220.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.699.081 5.220.645
Diğer Alacaklar
11.225 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.225 0
Stoklar
7 10.254.118 5.491.873
Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.695 289.866
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 438.080 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 650.615 91.966
Diğer Dönen Varlıklar
1.445.534 4.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.445.534 4.309
ARA TOPLAM
51.596.723 48.585.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.596.723 48.585.459
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
929.138 706.365
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
929.138 706.365
Maddi Duran Varlıklar
9 12.883.751 12.409.936
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.043.907 2.181.563
Binalar
3.647.465 3.783.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.343.198 3.779.032
Taşıtlar
2.017.064 1.896.680
Mobilya ve Demirbaşlar
375.494 344.156
Özel Maliyetler
70.878 80.121
Yapılmakta Olan Yatırımlar
368.490 327.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
108.565 204.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
590.799 593.379
Diğer Haklar
10 590.799 593.379
Peşin Ödenmiş Giderler
0 268.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 268.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.084.175 1.970.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.596.428 16.153.448
TOPLAM VARLIKLAR
69.193.151 64.738.907
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.280 177.215
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.280 177.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.280 177.215
Ticari Borçlar
8.745.491 4.639.414
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 31.396 647.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.714.095 3.991.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.413.514 1.327.524
Diğer Borçlar
453.639 298.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
453.639 298.710
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223.166 89.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223.166 89.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.741.187 3.539.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.354.631 1.969.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.354.631 1.969.115
ARA TOPLAM
17.027.908 12.041.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.027.908 12.041.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.551 16.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.551 16.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.551 16.024
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.470.484 8.051.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 9.252.370 6.853.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.218.114 1.198.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.503.035 8.067.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.530.943 20.109.509
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.662.208 44.629.398
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.436.686 -2.347.158
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.436.686 -2.347.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.436.686 -2.347.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.794.065 7.258.849
Yasal Yedekler
9.794.065 7.258.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.390.749 2.479.583
Net Dönem Karı veya Zararı
16.914.080 22.238.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.662.208 44.629.398
TOPLAM KAYNAKLAR
69.193.151 64.738.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 57.953.357 28.695.297
Satışların Maliyeti
13 -39.205.635 -16.858.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.747.722 11.836.987
BRÜT KAR (ZARAR)
18.747.722 11.836.987
Genel Yönetim Giderleri
-2.858.311 -1.981.082
Pazarlama Giderleri
-166.860 -129.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 5.460.193 4.453.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -383.357 -957.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.799.387 13.221.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.356.119 333.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.155.506 13.555.023
Finansman Giderleri
-737.602 -305.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.417.904 13.249.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.503.824 -3.283.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.095.337 -3.187.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
591.513 -95.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.914.080 9.965.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.914.080 9.965.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.914.080 9.965.998
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.089.528 42.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.089.528 42.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.089.528 42.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.824.552 10.008.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.824.552 10.008.967
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048770
BIST