***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653Transferler10.139.780 -10.139.780 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.969 9.965.998 10.008.967 10.008.967Dönem Karı (Zararı)9.965.998 9.965.998 9.965.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.969 42.969 42.969Kar Payları1.334.455 -10.139.780 -8.805.325 -8.805.325Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 -2.264.135 7.258.849 2.479.583 9.965.998 32.440.295 32.440.295Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 0 -2.347.158 7.258.849 2.479.583 22.238.124 44.629.398 44.629.398Transferler22.238.124 -22.238.124 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.089.528 16.914.080 14.824.552 14.824.552Dönem Karı (Zararı)0 16.914.080 16.914.080 16.914.080Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.089.528 0 -2.089.528 -2.089.528Kar Payları2.535.216 -21.326.958 0 -18.791.742 -18.791.742Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 -4.436.686 9.794.065 3.390.749 16.914.080 40.662.208 40.662.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.635.389 9.934.719Dönem Karı (Zararı)16.914.080 9.965.998Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.914.080 9.965.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.299.852 4.833.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.118.770 781.820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.170.242 1.379.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.150.635 637.305Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.019.607 742.376Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-230.778 -580.511Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-280.752 -596.442Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.974 15.931Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-262.206 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.503.824 3.283.612Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -30.606Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -30.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.601.841 -3.303.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.478.436 -1.556.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.478.436 -1.556.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-233.998 -159.215İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-233.998 -159.215Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.762.245 30.851Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-530.003 -73.201Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.106.077 322.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.106.077 322.511Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)85.990 177.170Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-481.296 -1.967.118İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-481.296 -1.967.118Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)133.295 5.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.441.225 -82.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.441.225 -82.834Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.612.091 11.496.537Alınan Faiz280.752 596.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.363.566 -190.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.893.888 -1.967.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.380.242 -1.488.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.678Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.307.948 -1.529.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.267.128 -1.529.002Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -40.820 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-8.072.294 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.070.343 -15.981.550Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-311.765 -137.688Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-311.765 -137.688Ödenen Temettüler5 -16.758.578 -15.843.862YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.815.196 -7.535.155Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.815.196 -7.535.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.578.766 29.920.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.763.570 22.385.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.763.570 37.578.766Finansal Yatırımlar8.334.500 0Vadeli Mevduatlar4 8.334.500 0Ticari Alacaklar8.699.081 5.220.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.699.081 5.220.645Diğer Alacaklar11.225 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.225 0Stoklar7 10.254.118 5.491.873Peşin Ödenmiş Giderler1.088.695 289.866İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 438.080 197.900İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 650.615 91.966Diğer Dönen Varlıklar1.445.534 4.309İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.445.534 4.309ARA TOPLAM51.596.723 48.585.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.596.723 48.585.459DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar929.138 706.365İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar929.138 706.365Maddi Duran Varlıklar9 12.883.751 12.409.936Arazi ve Arsalar17.255 17.255Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.043.907 2.181.563Binalar3.647.465 3.783.650Tesis, Makine ve Cihazlar4.343.198 3.779.032Taşıtlar2.017.064 1.896.680Mobilya ve Demirbaşlar375.494 344.156Özel Maliyetler70.878 80.121Yapılmakta Olan Yatırımlar368.490 327.479Kullanım Hakkı Varlıkları108.565 204.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar590.799 593.379Diğer Haklar10 590.799 593.379Peşin Ödenmiş Giderler0 268.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 268.826Ertelenmiş Vergi Varlığı3.084.175 1.970.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.596.428 16.153.448TOPLAM VARLIKLAR69.193.151 64.738.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar96.280 177.215İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar96.280 177.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar96.280 177.215Ticari Borçlar8.745.491 4.639.414İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 31.396 647.679İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.714.095 3.991.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.413.514 1.327.524Diğer Borçlar453.639 298.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar453.639 298.710Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)223.166 89.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)223.166 89.871Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.741.187 3.539.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.354.631 1.969.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.354.631 1.969.115ARA TOPLAM17.027.908 12.041.587TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.027.908 12.041.587UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.551 16.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.551 16.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.551 16.024Uzun Vadeli Karşılıklar11.470.484 8.051.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 9.252.370 6.853.391Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 2.218.114 1.198.507TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.503.035 8.067.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.530.943 20.109.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.662.208 44.629.398Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.436.686 -2.347.158Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.436.686 -2.347.158Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.436.686 -2.347.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.794.065 7.258.849Yasal Yedekler9.794.065 7.258.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.390.749 2.479.583Net Dönem Karı veya Zararı16.914.080 22.238.124TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.662.208 44.629.398TOPLAM KAYNAKLAR69.193.151 64.738.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 57.953.357 28.695.297Satışların Maliyeti13 -39.205.635 -16.858.310TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.747.722 11.836.987BRÜT KAR (ZARAR)18.747.722 11.836.987Genel Yönetim Giderleri-2.858.311 -1.981.082Pazarlama Giderleri-166.860 -129.708Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 5.460.193 4.453.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -383.357 -957.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.799.387 13.221.796Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.356.119 333.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.155.506 13.555.023Finansman Giderleri-737.602 -305.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.417.904 13.249.610Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.503.824 -3.283.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.095.337 -3.187.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri591.513 -95.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.914.080 9.965.998DÖNEM KARI (ZARARI)16.914.080 9.965.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.914.080 9.965.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.089.528 42.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.089.528 42.969Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.089.528 42.969TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.824.552 10.008.967Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.824.552 10.008.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048770BIST