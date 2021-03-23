***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 16:39
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,15
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.506.070
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.005.552
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.483.352
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.395.535
|% -9,79
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|FROTO
|215,50
|2.318.604.531
|% 4,82
|
|EREGL
|15,45
|1.911.317.297
|% 5,03
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,40
|1.197.070.328
|% 5,10
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|748.813.461
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|533.676.664
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|394.372.823
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8664
|10,9209
|% 1,24
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 1,91
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:18IZFAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 085 adet işlem
-
17:17BLCYT
Yüzde 4.14 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 550 adet işlem
-
17:15TRGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 087, 843 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 09 kaybederek (% -1.47 ) 1, 412
-
17:14XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 37, 561.00 milyon TL de