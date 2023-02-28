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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2023 19:02
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin yerinin ve gündeminin bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 23.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2022 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak
Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.
Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117851


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PCILT 31,28 61.694.255 % 9,99  
PRKME 17,62 48.131.798 % 9,99  
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Riyal 5,0167 5,0419 % 0,00  
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Altın Gr. 1.110 1.110 6,42  
Cumhuriyet 7.438 7.550 -29,00  
Tam 7.523 7.599 26,00  
Yarım 3.675 3.719 13,00  
Çeyrek 1.838 1.859 6,00  
Gümüş.Ons 20,90 20,93 0,33  
Gümüş Gr. 12,65 12,67 0,16  
B. Petrol 83,68 83,68 1,64  
Seans Raporu 18:05
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