***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 18:10
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888732
BIST
17:591.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
17:597,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
17:599,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
17:59469,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 469,22
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler17:57
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7231
|7,7247
|% 0,58
|
|Euro
|9,1342
|9,1412
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1520
|10,2029
|% 0,48
|
|Frank
|8,4230
|8,4738
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% 0,58
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-0,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|1,53
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem