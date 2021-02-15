***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 18:11
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909703
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:006,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0852
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:008,4349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0911
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:00406,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,94
|Açılış
|: 406,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,01
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.341.190
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.645.643
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|150,50
|4.835.905.002
|% 4,37
|
|SASA
|37,86
|1.705.233.385
|% 9,99
|
|THYAO
|12,36
|1.265.356.398
|% 3,00
|
|GUBRF
|73,00
|1.175.525.526
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|669.623.279
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,47
|258.547.102
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,33
|352.955.515
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|373.696.743
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9476
|6,9505
|% -1,21
|
|Euro
|8,4280
|8,4349
|% -1,07
|
|Sterlin
|9,6327
|9,6810
|% -0,86
|
|Frank
|7,7730
|7,8199
|% -1,07
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% -1,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,37
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında