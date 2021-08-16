***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 18:17
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021- 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958370
BIST
18:001.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:008,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
18:0010,0020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0504
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
18:00487,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.504.609
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|510.980
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|2.007.219
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.722.266
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.095.650
|% -10,00
|
|UZERB
|32,82
|260.041
|% -9,98
|
|DAGI
|3,83
|91.254.626
|% -9,88
|
|KGYO
|6,99
|41.871.680
|% -9,81
|
|PRZMA
|4,58
|9.388.435
|% -7,29
|
|GARAN
|9,42
|1.489.196.135
|% 1,62
|
|GENIL
|15,75
|878.670.711
|% 6,92
|
|THYAO
|12,63
|852.072.581
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,65
|717.897.338
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,55
|567.936.938
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|567.936.938
|% 2,41
|
|GARAN
|9,42
|1.489.196.135
|% 1,62
|
|ODAS
|1,38
|205.998.534
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,65
|717.897.338
|% 3,10
|
|TRGYO
|3,95
|364.607.887
|% 8,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4741
|8,4772
|% -0,47
|
|Euro
|9,9928
|10,0020
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7038
|11,7625
|% -0,61
|
|Frank
|9,2608
|9,3166
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2515
|2,2627
|% -0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,62
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-1,47
|
Seans Raporu
18:00
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17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem