***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.08.2022 18:26
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054747
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0851
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1215
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.032,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9394
|17,9541
|% 0,48
|
|Euro
|18,5142
|18,5363
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,8429
|21,9524
|% 0,36
|
|Frank
|18,9982
|19,1127
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-2,99
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.909
|6.991
|7,00
|
|Yarım
|3.367
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,29
|