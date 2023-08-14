***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2023 18:17
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023- 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185301
BIST