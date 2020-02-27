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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2020 10:15
GÜNCEL HABERLER



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı kâr'ının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Peşin 7,4839070 748,3907 15 6,3613209 636,13209
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Peşin 1,4168467 141,68467 15 1,2043196 120,43196

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.077.255
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.335.612 13.824.395,98
4. Vergiler ( - ) 2.891.850 3.197.715,84
5. Net Dönem Kârı 11.443.762 10.626.680,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.443.762 10.626.680,14
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.443.762 10.626.680,14
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.000 6.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.449.762 10.632.680,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.125.336 2.125.336,03
* Nakit 2.125.336 2.125.336,03
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.062.668 1.062.668,01
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 212.534 212.533,6
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.287.353 6.287.353,39
16. Gene



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Sterlin 7,9426 7,9825 % 0,30  
Frank 6,3057 6,3437 % 0,48  
Riyal 1,6384 1,6466 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 11,99  
Altın Gr. 326 326 1,97  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,19  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,11 52,11 -0,70  
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