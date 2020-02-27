***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı kâr'ının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Peşin 7,4839070 748,3907 15 6,3613209 636,13209B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Peşin 1,4168467 141,68467 15 1,2043196 120,43196Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.077.255Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.335.612 13.824.395,984. Vergiler ( - ) 2.891.850 3.197.715,845. Net Dönem Kârı 11.443.762 10.626.680,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.443.762 10.626.680,14Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.443.762 10.626.680,149. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.000 6.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.449.762 10.632.680,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.125.336 2.125.336,03* Nakit 2.125.336 2.125.336,03* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.062.668 1.062.668,0113. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 212.534 212.533,6* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.287.353 6.287.353,3916. Gene