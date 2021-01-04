***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait 2 nci taksit temettüün ödenme tarihi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 1. Taksit 1,8709767 187,09767 15 1,5903301 159,03301A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 2. Taksit 2,2451721 224,51721 15 1,9083962 190,83962A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 TOPLAM 4,1161488 411,61488 15 3,4987263 349,87263B Grubu, SODSN, TRESODS00016 1. Taksit 0,3542116 35,42116 15 0,3010798 30,10798B Grubu, SODSN, TRESODS00016 2. Taksit 0,4250540 42,5054 15 0,3612959 36,12959B Grubu, SODSN, TRESODS00016 TOPLAM 0,7792656 77,92656 15 0,6623757 66,23757Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 29.05.2020 20.04.2020 22.04.2020 21.04.20202. Taksit 06.01.2021 06.01.2021 08.01.2021 07.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0Ek Açıklamalar18.09.2020 tarihli 31248 Nolu Resmi Gazete'de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6102 sayılı TTK'nın Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtım süresi 31.12.2020 tarihine kadar ötelenmişti.Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihinde aldığı karar ile, 24.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen ancak söz konusu kararname gereği dağıtılamayan 2 nci taksit temettüün 06.01.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.077.255Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.335.612 13.824.395,984. Vergiler ( - ) 2.891.850 3.197.715,845. Net Dönem Kârı 11.443.762 10.626.680,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.443.762 10.626.680,14Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.443.762 10.626.680,149. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.000 6.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.449.762 10.632.680,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.125.336 2.125.336,03* Nakit 2.125.336 2.125.336,03* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.062.668 1.062.668,0113. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 212.534 212.533,6* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.287.353 6.287.353,3916. Genel Kanuni Yedek Akçe 948.973 948.972,4317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 806.898 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 101.833 101.833,27Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.125.953,82 0 10,6 6,3613209 636,13209B Grubu 7.012.753,98 0 65,99 1,2043196 120,43196TOPLAM 8.138.707,8 0 76,59 1,3564513 135,64513Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları24.03.2020 tarihinde yaptığımız KAP duyurusunda 2019 yılı kâr payı ödemelerinin 20.04.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmişse de 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği bu ödemelerin taksitlendirilmesi zarureti doğmuştur. Buna göre dağıtılmasına karar verilen tutarın %25'i 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır. Kalan kısmın ne zaman dağıtılacağı konusunda daha sonra Web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yeni bir duyuru yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896565BIST