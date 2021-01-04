***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 10:59
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılına ait 2 nci taksit temettüün ödenme tarihi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 1. Taksit 1,8709767 187,09767 15 1,5903301 159,03301
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 2. Taksit 2,2451721 224,51721 15 1,9083962 190,83962
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 TOPLAM 4,1161488 411,61488 15 3,4987263 349,87263
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 1. Taksit 0,3542116 35,42116 15 0,3010798 30,10798
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 2. Taksit 0,4250540 42,5054 15 0,3612959 36,12959
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 TOPLAM 0,7792656 77,92656 15 0,6623757 66,23757
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 29.05.2020 20.04.2020 22.04.2020 21.04.2020
2. Taksit 06.01.2021 06.01.2021 08.01.2021 07.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0
Ek Açıklamalar
18.09.2020 tarihli 31248 Nolu Resmi Gazete'de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6102 sayılı TTK'nın Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtım süresi 31.12.2020 tarihine kadar ötelenmişti.
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihinde aldığı karar ile, 24.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen ancak söz konusu kararname gereği dağıtılamayan 2 nci taksit temettüün 06.01.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.077.255
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.335.612 13.824.395,98
4. Vergiler ( - ) 2.891.850 3.197.715,84
5. Net Dönem Kârı 11.443.762 10.626.680,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.443.762 10.626.680,14
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.443.762 10.626.680,14
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.000 6.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.449.762 10.632.680,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.125.336 2.125.336,03
* Nakit 2.125.336 2.125.336,03
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.062.668 1.062.668,01
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 212.534 212.533,6
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.287.353 6.287.353,39
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 948.973 948.972,43
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 806.898 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 101.833 101.833,27
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.125.953,82 0 10,6 6,3613209 636,13209
B Grubu 7.012.753,98 0 65,99 1,2043196 120,43196
TOPLAM 8.138.707,8 0 76,59 1,3564513 135,64513
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
24.03.2020 tarihinde yaptığımız KAP duyurusunda 2019 yılı kâr payı ödemelerinin 20.04.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmişse de 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği bu ödemelerin taksitlendirilmesi zarureti doğmuştur. Buna göre dağıtılmasına karar verilen tutarın %25'i 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır. Kalan kısmın ne zaman dağıtılacağı konusunda daha sonra Web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yeni bir duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896565
BIST