***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı kâr'ının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Peşin 2,6820799 268,20799 15 2,2797679 227,97679B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Peşin 0,5101347 51,01347 15 0,4336144 43,36144Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 kar_dagitim_tablosu.2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.026.227,43Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem karı üzerinden, %10 ilave temettü verilir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 13.357.817 13.951.775,174. Vergiler ( - ) -3.218.037 -3.373.320,95. Net Dönem Kârı 10.139.780 10.578.454,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 528.922,71 528.922,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.610.857,29 10.049.531,56Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9.610.857,29 10.049.531,569. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 113.728,81 113.728,8110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.724.586,1 10.163.260,3711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.944.917,22 1.944.917,22* Nakit 1.944.917,22 1.944.917,22* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 961.085,73 961.085,7313. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 192.217,15 192.217,15* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 192.217,15 192.217,15* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 5.707.104,71 5.707.104,7116. Genel Kanuni Yedek Akçe 805.532,48 805.532,4817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 438.674,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.008.797,32 0 10,5 2,2797679 227,97679B Grubu 6.312.344,19 0 65,68 0,4336146 43,36146TOPLAM 7.321.141,51 0 76,18 0,4880761 48,80761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913493BIST