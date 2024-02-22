***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.02.2024 18:31
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22/02/2024 tarih ve E-18454353-100.06-24114 sayılı yazısı ile şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251400
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0152
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0634
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.015,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,29
|Açılış
|: 2.016,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9855
|30,9913
|% -0,04
|
|Euro
|33,5634
|33,6390
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,9890
|39,1846
|% -0,15
|
|Frank
|35,0047
|35,2156
|% -0,28
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|900,04
|901,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,46
|968,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,05
|83,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,72
|% 0,66
|