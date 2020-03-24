***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 11:46
rulu 24.03.2020 tarihinde toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi gereği görev dağılımı yapmış, neticede Yönetim Kurulu Başkanlığına Adem Haluk KORA , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Reha KORA seçilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831666
BIST
12:2887.603
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 3.357,22
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
87.818
En Düşük
87.050
12:286,5105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0501
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4785
12:287,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
12:28333,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 5,95
|Açılış
|: 333,65
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|7.133.063
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.123.381
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.885.816
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,47
|8
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,15
|10
|% -9,97
|
|KSTUR
|21,14
|21
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,19
|582.335
|% -3,53
|
|KPHOL
|2,20
|7.260
|% -2,22
|
|SNGYO
|0,86
|192.025
|% -1,15
|
|GARAN
|7,30
|385.008.688
|% 5,64
|
|THYAO
|8,08
|215.344.179
|% 4,80
|
|ASELS
|21,66
|177.357.664
|% 4,13
|
|ISFIN
|2,84
|103.046.698
|% 3,65
|
|PGSUS
|25,00
|86.394.465
|% 5,84
|
|GARAN
|7,30
|385.008.688
|% 5,64
|
|YKBNK
|1,84
|76.714.588
|% 3,95
|
|TSPOR
|1,96
|78.070.859
|% 9,50
|
|EKGYO
|1,11
|44.109.753
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,84
|103.046.698
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5877
|7,6258
|% 0,48
|
|Frank
|6,6446
|6,6847
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7285
|1,7372
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|31,87
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,88
|13,93
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,93
|0,13
|
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|1,21
|