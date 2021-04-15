***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 11:12
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Ali Bülent Dinçsoy 12.04.2021 tarihi itibariyle emeklilik istemiyle görevinden azlini talep etmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 2021-12 sayılı kararı ile azil talebi kabul edilmiştir.
Bu itibarla Ali Bülent Dinçsoy'un şirketi temsil ve ilzamı da dahil olmak üzere şirketimizdeki tüm görevleri 12.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere sonlanmış, aynı göreve Umut Samaraz atanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928375
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|BTCIM
|13,73
|7.106.881
|% 9,93
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|EUKYO
|4,61
|1.603.672
|% 7,46
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|SRVGY
|102,10
|18.472.394
|% 7,19
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|TKURU
|298,30
|1.332.208
|% -9,99
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|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.778.624
|% -9,95
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|SAMAT
|5,80
|10.299.068
|% -9,94
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|ANELE
|5,92
|61.337.602
|% -9,89
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|GARAN
|7,38
|2.437.869.445
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|SASA
|47,52
|791.877.975
|% 2,11
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|EREGL
|18,07
|648.429.945
|% 3,14
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|KRDMD
|7,64
|529.213.451
|% 3,24
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|YKBNK
|2,23
|446.016.898
|% 3,72
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|GARAN
|7,38
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|YKBNK
|2,23
|446.016.898
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|ODAS
|3,68
|266.323.013
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|KRDMD
|7,64
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|TSKB
|1,36
|84.764.446
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|8,0332
|8,0397
|% -0,38
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|Euro
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|9,6471
|% -0,37
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|Sterlin
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|11,1154
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|8,6855
|8,7378
|% -0,21
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|Alış
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|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,29
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|Altın Gr.
|453
|453
|2,31
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|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
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|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
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|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
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|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
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|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,20
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|Gümüş Gr.
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|6,64
|0,04
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