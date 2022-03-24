***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 16:37
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu 24.03.2022 tarihinde toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği görev dağılımı yapmış, neticede Yöneti
16:482.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:4814,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 14,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:4816,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0203
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:48931,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,41
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ULUSE
|70,45
|13.974.133
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.778.781
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.112.710
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.004.427
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.213.608
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.206.061
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.649.602
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.765.388
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,56
|3.731.067.121
|% 1,50
|
|THYAO
|28,08
|1.742.187.685
|% -0,07
|
|EREGL
|33,84
|1.727.041.056
|% 1,01
|
|SISE
|14,44
|1.344.538.020
|% 2,05
|
|GARAN
|12,09
|1.319.019.136
|% -0,66
|
|KRDMD
|15,56
|3.731.067.121
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,27
|462.947.612
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|687.985.058
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|531.165.162
|% -2,11
|
|GARAN
|12,09
|1.319.019.136
|% -0,66
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8418
|14,8444
|% 0,11
|
|Euro
|16,3320
|16,3653
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5138
|19,6117
|% -0,14
|
|Frank
|15,8787
|15,9743
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9453
|3,9650
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|12,38
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|45,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|45,36
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,95
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03ALKA
Yüzde 9.46 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 786 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 52 artarak (% 0.06 ) 2, 433
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17:02XU100
Endeks 2, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 25, 197.00 milyon TL de
-
17:02ULUSE
Yüzde 9.99 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 762 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 666 adet işlem