***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 20.03.2023 tarihli kararı ile 20.03.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Reha Kora'nın istifasının kabulüne,Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Emine Hale Kosif'in yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126367BIST