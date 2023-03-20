***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 17:35
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 20.03.2023 tarihli kararı ile 20.03.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Reha Kora'nın istifasının kabulüne,
Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Emine Hale Kosif'in yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126367
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1179
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -10,03
|Açılış
|: 1.206,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0091
|19,0174
|% 0,01
|
|Euro
|20,3830
|20,3977
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,2401
|23,3566
|% 0,65
|
|Frank
|20,4371
|20,5602
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0467
|5,0721
|% -0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,79
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.116
|8.209
|223,00
|
|Yarım
|3.979
|4.017
|109,00
|
|Çeyrek
|1.989
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,40
|
Seans Raporu
18:00
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında