***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 13:51
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Hamiline
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.05.2020
İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99
Emisyon Primi (TL) 4.885,07
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 13.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 01.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 6.000.000,- TL olan sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 9.000.000,- TL artırarak 15.000.000,- TL'ye çıkarmak maksadı ile 17.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat etmiş, bu talep 31.01.2020 tarihinde Kurul tarafından tasvip edilmiş ve 03.02.2020 günü Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.
Bedelsiz pay ihracına ait belgemiz SPK tarafından 30.04.2020 tarihinde onaylanmış olup, pay alma hakkı kullanım tarihi 11.05.2020 'dir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk_ihrac_belgesinin_onayı.pdf
EK: 2 ana_sozlesme_tadil_metni.pdf
EK: 3 ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843326
BIST