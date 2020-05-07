***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihinin BildirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 HamilineB Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.05.2020İç Kaynakların Detayı :Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99Emisyon Primi (TL) 4.885,07Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 13.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 13.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 01.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 6.000.000,- TL olan sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 9.000.000,- TL artırarak 15.000.000,- TL'ye çıkarmak maksadı ile 17.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat etmiş, bu talep 31.01.2020 tarihinde Kurul tarafından tasvip edilmiş ve 03.02.2020 günü Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.Bedelsiz pay ihracına ait belgemiz SPK tarafından 30.04.2020 tarihinde onaylanmış olup, pay alma hakkı kullanım tarihi 11.05.2020 'dir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk_ihrac_belgesinin_onayı.pdfEK: 2 ana_sozlesme_tadil_metni.pdfEK: 3 ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843326BIST