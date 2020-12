***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1.Cumhuriyet Mahallesi,Minnetoğlu Caddesi No:5ÇARDAK-20350-DENİZLİ (Adres Kimlik Kodu: 3677068352.Gemişli Mahallesi, Gemişli Bilinmeyen Yol 7 Sokak No:1 ÇARDAK-DENİZLİ3.Sarıkavak Açık Saha İşletmeleri, DAZKIRI-AFYONKARAHİSARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 442500 TRY 2,95 1.YNT.KRL.SEÇİMİ:Yönetim Kurulunun çoğunluğu "A" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 2.OY KULLANMA: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan "A" grubu pay sahiplerinin her bir oyu 10 (on) oy olarak sayılmaktadır. 3.KAR DAĞITIMI:Dağıtılabilir kar matrahının %10'u "A" grubu pay sahiplerine dağıtılır İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 14557500 TRY 97,05 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893776BIST