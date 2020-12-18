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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.12.2020 10:00



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1.Cumhuriyet Mahallesi,Minnetoğlu Caddesi No:5
ÇARDAK-20350-DENİZLİ (Adres Kimlik Kodu: 367706835
2.Gemişli Mahallesi, Gemişli Bilinmeyen Yol 7 Sokak No:1 ÇARDAK-DENİZLİ
3.Sarıkavak Açık Saha İşletmeleri, DAZKIRI-AFYONKARAHİSAR


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 442500 TRY 2,95 1.YNT.KRL.SEÇİMİ:Yönetim Kurulunun çoğunluğu "A" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 2.OY KULLANMA: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan "A" grubu pay sahiplerinin her bir oyu 10 (on) oy olarak sayılmaktadır. 3.KAR DAĞITIMI:Dağıtılabilir kar matrahının %10'u "A" grubu pay sahiplerine dağıtılır İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 14557500 TRY 97,05 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893776


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 4,19 82.128.379 % 9,97  
SNPAM 25,40 3.904.424 % 9,96  
CLEBI 118,20 60.812.381 % 9,95  
SNKRN 11,17 557.439 % 9,94  
MMCAS 4,76 699.896 % 9,93  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 7,7201 7,7264 % 0,31  
Euro 9,4668 9,4801 % 0,24  
Sterlin 10,4214 10,4736 % 0,08  
Frank 8,6937 8,7461 % 0,28  
Riyal 2,0533 2,0636 % 0,30  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -6,44  
Altın Gr. 468 468 1,43  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,66 25,70 -0,29  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,03  
B. Petrol 51,28 51,28 -0,22  
Seans Raporu 11:22
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