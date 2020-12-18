***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 10:00
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1.Cumhuriyet Mahallesi,Minnetoğlu Caddesi No:5
ÇARDAK-20350-DENİZLİ (Adres Kimlik Kodu: 367706835
2.Gemişli Mahallesi, Gemişli Bilinmeyen Yol 7 Sokak No:1 ÇARDAK-DENİZLİ
3.Sarıkavak Açık Saha İşletmeleri, DAZKIRI-AFYONKARAHİSAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 442500 TRY 2,95 1.YNT.KRL.SEÇİMİ:Yönetim Kurulunun çoğunluğu "A" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 2.OY KULLANMA: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan "A" grubu pay sahiplerinin her bir oyu 10 (on) oy olarak sayılmaktadır. 3.KAR DAĞITIMI:Dağıtılabilir kar matrahının %10'u "A" grubu pay sahiplerine dağıtılır İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 14557500 TRY 97,05 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893776
BIST
11:241.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:247,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:249,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:24466,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 466,63
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HLGYO
|4,19
|82.128.379
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.904.424
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.812.381
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.790.765
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.683.486
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,60
|178.573.227
|% -5,84
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|PGSUS
|77,50
|677.937.864
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|TCELL
|16,08
|298.812.592
|% 1,71
|
|GARAN
|9,77
|289.362.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,38
|186.373.079
|% 3,93
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|TSKB
|1,70
|109.011.286
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,15
|170.610.253
|% 2,27
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7201
|7,7264
|% 0,31
|
|Euro
|9,4668
|9,4801
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4736
|% 0,08
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,44
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,22
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37PGSUS
Yüzde 4.58 oranında artışla 77.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 263, 665 adet işlem
-
11:35HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 942, 512 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 261
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SNKRN, UMPAS, HLGYO, MMCAS, MARKA, CLEBI